Son dakika! Mezitli Belediyesi TİRAT Mutfak Atölyesi açıldı Son dakika gelişmesine göre Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Türk ve dünya mutfağı yemeklerinin yapımına yönelik eğitimlerin verileceği Mezitli Belediyesi TİRAT Mutfak Atölyesi açıldı.

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezlerinden Mersin'de, Türk ve dünya mutfağı yemeklerinin yapımına yönelik eğitimlerin verileceği Mezitli Belediyesi TİRAT Mutfak Atölyesi açıldı.

Amfi tiyatrodaki açılış etkinliğinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Vali Ali İhsan Su, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve ilçe belediye başkanları, aşçı kıyafetleri giydi.

Şef Müslüm Aktaş ile tezgaha geçen protokol üyeleri, hamurunu açtıkları makarnaları daha sonra pişirdi. Katılımcılar, yaptıkları yemekleri birbirlerine ikram etti.

Elvan, etkinlikteki konuşmasında, atölyede Türk mutfağının yanı sıra dünya mutfaklarında yer alan yemeklerin de hazırlanmasına yönelik eğitimi verileceğini söyledi.

Vali Su da kursa katılanların becerilerini geliştirerek kendi mutfaklarını açabileceğini, bunun da istihdama katkı sağlayacağını ifade etti.

Belediye Başkanı Tarhan ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde sağlıklı beslenmenin öne çıktığına değinerek, mutfak atölyesine tüm vatandaşların katılımını beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA