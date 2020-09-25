Mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı
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Mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı

25.09.2020 22:01 | Son Güncelleme: 25.09.2020 22:20

Samsun'da önce mezarlıkta kavga eden mezarcılar, gittikleri hastanede de birbirlerine girdi.

Samsun'da önce mezarlıkta kavga eden mezarcılar, gittikleri hastanede de birbirlerine girdi. Bıçak, falçata ve makasın kullanıldığı olayda 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgeye göre, Derecik Mezarlığı yanında iki ayrı mezarcı arasında kavga çıktı. Kavgada Y.T. ile babası S.T. ve karşı taraftan olan T.Ş. darp sonucu yaralandı. Y.T. ve S.T. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp sonucu yaralanan T.Ş. de Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. T.Ş.'nin kardeşleri O.Ş., B.Ş. ve U.Ş. de onunla hastaneye gitti. İki grup hastanede karşılaşınca travma odasını savaş alanına çevirdi. İki grup arasında yaşanan bıçak, makas ve falçatalı kavgada Y.T., babası S.T. ile T.Ş., O.Ş., B.Ş. ve U.Ş. kardeşler yaralandı. Hastaneye çok sayıda takviye polis sevk edildi. Birbirlerini yaralayan 6 kişi tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Muhammer Ay/İHA)

Mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı
Mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı
Mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı
Mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı
Mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı
Mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı
Mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı
Mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı
Mezarcılar birbirine girdi: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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