Son dakika: Meyve suyu kutusuyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'de, polis ekiplerince valizlerindeki aramada meyve suyu kutuları içinde toplam 930 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilen ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

DENİZLİ'de, polis ekiplerince valizlerindeki aramada meyve suyu kutuları içinde toplam 930 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilen ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Dün Oto Santral Garajı'nda önlem alan polis, bir yolcu otobüsünden inen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda iki ayrı meyve suyu kutusuna gizlenmiş toplam 930 gram, 'kristal' olarak bilenen uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN