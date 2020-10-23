Son dakika: Meyve suyu kutusuyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama
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Son dakika: Meyve suyu kutusuyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

23.10.2020 17:18 | Son Güncelleme: 23.10.2020 17:22
Son dakika: Meyve suyu kutusuyla uyuşturucu sevkiyatına 2 tutuklama

Edinilen son dakika gelişmesine göre DENİZLİ'de, polis ekiplerince valizlerindeki aramada meyve suyu kutuları içinde toplam 930 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilen ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

DENİZLİ'de, polis ekiplerince valizlerindeki aramada meyve suyu kutuları içinde toplam 930 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilen ve gözaltına alınan yabancı uyruklu 2 kişi, tutuklandı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Dün Oto Santral Garajı'nda önlem alan polis, bir yolcu otobüsünden inen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda iki ayrı meyve suyu kutusuna gizlenmiş toplam 930 gram, 'kristal' olarak bilenen uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN

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