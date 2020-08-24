Son dakika! Mevsimlik tarım işçiliği bahanesiyle terör faaliyeti Bir son dakika haberine göre Mevsimlik tarım işçiliği bahanesiyle terör faaliyetiİZMİR'in Menderes ilçesinde, mevsimlik tarım işçiliği yaparak kendilerini gizledikleri tespit edilen PKK/YPG terör örgütü mensubu Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

Mevsimlik tarım işçiliği bahanesiyle terör faaliyeti

İZMİR'in Menderes ilçesinde, mevsimlik tarım işçiliği yaparak kendilerini gizledikleri tespit edilen PKK/YPG terör örgütü mensubu Suriye uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İzmir Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/YPG mensubu olan ve örgüt adına faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen Suriye uyruklu H.A.H. ve M.N.E.H.'nin Menderes ilçesinde olduğunu belirledi. İlçede mevsimlik tarım işçiliği yaparak kendilerini gizlemeye çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA