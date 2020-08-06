Son Dakika | Metruk iş yerinde iki gurup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
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Son Dakika | Metruk iş yerinde iki gurup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş bir iş yerinde iki gurup arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Son Dakika | Metruk iş yerinde iki gurup arasında silahlı kavga: 2 yaralı
06.08.2020 21:11 | Son Güncelleme: 06.08.2020 21:32

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde boş bir iş yerinde iki gurup arasında alacak verecek meselesinden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. İş yerinden itfaiye merdiveni ile çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken 2 kişi ise gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gebze Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan atıl haldeki pasajın ikinci katındaki iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pasaja arka bölümdeki kırık camdan giren Sinan C., Hüseyin C. adlı kardeşler ve yanlarında bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Selçuk Ç. ve Barış Ç. adlı kardeşler arasında alacak verecek meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sinan C., Hüseyin C. adlı kardeşlerle birlikte binada bulunan ismi öğrenilemeyen şahıs, Selçuk Ç. ve Barış Ç.'ye silahla ateş ederek yaraladı.

Yaralılar ve şüpheliler binadan itfaiye merdiveni ile çıkarıldı

Yaralılar kanlar içinde yerde kalırken, silahı ateşleyen şahıs ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların haber vermemesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alarak binaya girmeye çalıştı. Polis ve sağlık ekipleri, olay yerine çağrılan itfaiye aracının merdiveni ile 2. kattaki iş yerinin balkonundan içeri girdi.

Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay yerinde bulunan Sinan C. ve Hüseyin C. adlı kardeşler polis ekiplerince kelepçelenerek itfaiye merdiveniyle binadan çıkarıldı. Yaralılar ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yine itfaiye merdiveni ile binadan çıkarılarak ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı

Sinan C. ve Hüseyin C. adlı kardeşleri gözaltına alan polis ekipleri, 2 kişiyi silahla yaralayarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay hakkında başlatılan inceleme ise sürüyor. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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