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Son dakika haber! Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Haberler | Yerel

Son dakika haberler: Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir metruk binada çıkan yangın 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 3 katlı bir metruk binada çıkan yangın 1 saatlik çalışma sonucunda söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Mete Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir metruk binanın çatı katında henüz bilinemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin, 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Çevredeki vatandaşlarda yangının söndürülmesini meraklı gözlerle izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber! Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

Son dakika haber! Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

Son dakika haber! Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

Son dakika haber! Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

Son dakika haber! Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

Son dakika haber! Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Son Dakika Haberleri

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