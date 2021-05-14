Son Dakika | Metruk binada yangın
Son dakika haberler... Menteşe ilçesinde kullanılmayan metruk bir işyerinde çıkan yanın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Menteşe ilçesinde kullanılmayan metruk bir işyerinde çıkan yanın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Menteşe ilçesi Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde kullanılmayan metruk işyerinde çıkan yangına Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sonrası taş duvarlı metruk binadaki yangın söndürüldü. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı