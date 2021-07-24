Son Dakika: Metroda patlama! İstanbul Eyüpsultan metrosunda patlama oldu!

Mahmutbey Mecidiyeköy metro hattı bir süredir Çağlayan'a kadar sefer düzenlemekteydi. Bugün Veysel Karani metro durağında patlama oldu. Peki, Akşemsettin metro patlamasında ölü veya yaralı var mı? Eyüpsultan Akşemsettin mahallesindeki Veysel Karani metrosunda neden patlama oldu?

Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda çalışan metro aracında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, bu hattaki seferler geçici olarak durduruldu. Son Dakika: Metroda patlama! İstanbul Eyüpsultan metrosunda patlama oldu!

AKŞEMSETTİN METROSUNDA PATLAMA!

Alınan bilgiye göre, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sefer yapan bir metroda, elektrikten kaynaklandığı belirtilen bir yangın meydana geldi. Ekipler, arızanın giderilmesi için çalışırken, metro istasyonu yolcu taşımacılığına geçici olarak kapatıldı. Durağa gelen yolcular, yetkililer tarafından otobüs duraklarına yönlendirildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir-Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır-Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir" denildi.