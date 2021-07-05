Son Dakika | Metrobüste yangın paniği
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Son Dakika | Metrobüste yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Halıcıoğlu durağında hareket halindeyken altından duman çıkan bir metrobüs, boşaltıldıktan bir süre sonra alev aldı.

Halıcıoğlu durağında hareket halindeyken altından duman çıkan bir metrobüs, boşaltıldıktan bir süre sonra alev aldı. Boşaltılan metrobüs güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 22.30'da Halıcıoğlu Metrobüs durağı Beylikdüzü istikametinde seyir halinde olan bir metrobüste çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle altından dumanların çıktığı görülen metrobüs güvenlik amacıyla boşaltıldı. Boşaltıldıktan bir süre sonra alev alan metrobüs, durakta bulunan güvenlik görevlilerinin yangın tüpüyle müdahalesi sonunda söndürüldü. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

-İHA-

Son Dakika | Metrobüste yangın paniği
Son Dakika | Metrobüste yangın paniği
Son Dakika | Metrobüste yangın paniği
Son Dakika | Metrobüste yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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