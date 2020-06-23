Son dakika: Meteoroloji sağanak yağışa karşı uyardı! 23 Haziran hava durumu
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Son dakika: Meteoroloji sağanak yağışa karşı uyardı! 23 Haziran hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ''Salı günü Türkiye'de hava nasıl olacak?'' sorusunun yanıtını verdi. Ülke geneline bulutlu ve yağışlı hava hakim olurken, batı ve güneyde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte, günlük hava durumu tahmini...

Son dakika: Meteoroloji sağanak yağışa karşı uyardı! 23 Haziran hava durumu
23.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:16

İstanbul hava durumu nasıl olacak? Türkiye'nin iç kesimlerinde hava sıcaklıkları 2-4 derece arasında artış gösterirken, batı taraflarda sıcaklıklar 1-3 derece civarında azalma gösterecek. Yine rüzgar ise batı, güneybatı ve Karadeniz kıyılarında hakim olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 23 Haziran'da beklenen hava durumu raporunu açıkladı. Buna göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK 2 İLA 4 DERECE ARTIYOR

İç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak, batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmamakla birlikte hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

Son dakika: Meteoroloji sağanak yağışa karşı uyardı! 23 Haziran hava durumu

METEOROLOJİ SEL VE SU BASKINLARINA KARŞI UYARDI

Yağışların; Marmara, Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya), Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşıdikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölge genelinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kuzey Ege (İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya) ve Aydın çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Osmaniye ve Hatay-Dörtyol çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, Dörtyol çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çankırı ve Eskişehir çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

KARS °C, 26°C

Az bulutlu, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

MALATYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

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