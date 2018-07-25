Son Dakika! Meteoroloji, İstanbul'un Dört İlçesini Sel Baskınlarına Karşı Uyardı

Meteoroloji, Avrupa Yakası'nda, Silivri, Çatalca, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de sel baskınına karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

METEOROLOJİ İSTANBUL'UN 4 İLÇESİNİ SEL BASKININA KARŞI UYARDI

Meteoroloji, Avrupa Yakası'nda gök gürültülü sağanak yağış için uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Tahmin Merkezinde yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; bugün (25.07.2018) saat 16:00 TSİ'ye kadar İstanbul'un Avrupa Yakası'nın batısında (Silivri, Çatalca, Büyükçekmece, Arnavutköy) beklenen gök gürültülü sağanak yağışların kısa sürede ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar meydana getirebileceği tahmin edildiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

TÜRKİYE'DE SAĞANAK YAĞIŞIN ETKİLİ OLACAĞI BÖLGELER ŞÖYLE:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege (Aydın kıyıları hariç), Akdeniz, Batı Karadeniz ile Ankara, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Konya'nın batısı, Ordu'nun iç kesimleri, Amasya ve Tokat'ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce çevreleri ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey ve iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Trakya ile Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.