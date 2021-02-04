Karaismailoğlu: "Denizcilik 18 yıldır stratejik bir gelişme alanı olarak görülmektedir "
04.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:55
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay