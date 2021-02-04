Karaismailoğlu: "Denizcilik 18 yıldır stratejik bir gelişme alanı olarak görülmektedir "
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Karaismailoğlu: "Denizcilik 18 yıldır stratejik bir gelişme alanı olarak görülmektedir "

04.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:55

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkışı ve konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Denizcilik Eğitimi Veren Ortaöğretim Kurum/Kuruluşlarına Yönelik İş Birliği Protokolü" imza töreninde konuştu. (1)

Karaismailoğlu: 'Denizcilik 18 yıldır stratejik bir gelişme alanı olarak görülmektedir '
Karaismailoğlu: 'Denizcilik 18 yıldır stratejik bir gelişme alanı olarak görülmektedir '
Karaismailoğlu: 'Denizcilik 18 yıldır stratejik bir gelişme alanı olarak görülmektedir '
Karaismailoğlu: 'Denizcilik 18 yıldır stratejik bir gelişme alanı olarak görülmektedir '

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

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