Son dakika haber... MESİRE ALANINDA VURULMUŞ OLARAK BULUNAN İŞLETMECİ, HASTANEDE ÖLDÜ
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Son dakika haber... MESİRE ALANINDA VURULMUŞ OLARAK BULUNAN İŞLETMECİ, HASTANEDE ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, otopark işleten Murat Kaya (37), mesire alanında yaralı olarak bulundu.

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ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, otopark işleten Murat Kaya (37), mesire alanında yaralı olarak bulundu. Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Kaya hastanede yaşamını yitirirken, polis olayla ilglii soruşturma başlattı.

Olay, gece saatlerinde Sugözü Mesire alanında meydana geldi. Mesire alanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri tabancayla vurularak yaralanan Murat Kaya'yı, ilk müdahale sonrası ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Kaya, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Güvenlik güçleri, cenazesi morga konulan Kaya'nın ölümüne neden olan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haber... MESİRE ALANINDA VURULMUŞ OLARAK BULUNAN İŞLETMECİ, HASTANEDE ÖLDÜ
Son dakika haber... MESİRE ALANINDA VURULMUŞ OLARAK BULUNAN İŞLETMECİ, HASTANEDE ÖLDÜ
Son dakika haber... MESİRE ALANINDA VURULMUŞ OLARAK BULUNAN İŞLETMECİ, HASTANEDE ÖLDÜ
Son dakika haber... MESİRE ALANINDA VURULMUŞ OLARAK BULUNAN İŞLETMECİ, HASTANEDE ÖLDÜ
Son dakika haber... MESİRE ALANINDA VURULMUŞ OLARAK BULUNAN İŞLETMECİ, HASTANEDE ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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