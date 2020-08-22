Son dakika! Mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı hızla havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler 1 saat içerisinde kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 1 hektarlık alanın kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA