Son dakika! Mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
Son dakika gelişmesine göre Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.
22.08.2020 13:42 | Son Güncelleme: 22.08.2020 14:31
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan mesire alanında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında 1 hektarlık alan kül oldu.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından aynı hızla havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler 1 saat içerisinde kontrol altına alınırken, alanda soğutma çalışmaları başlatıldı.
Yaklaşık 1 hektarlık alanın kül olduğu yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY
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Kaynak: İHA