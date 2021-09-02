Son Dakika | Meşhur köftecilere giren hırsızlar polisten kaçamadı

Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta geçtiğimiz gün dört farkı köfteciye girip bağış kutularını ve elektronik eşyaları çalan iki kişi polisin titiz takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün dört farkı köfteciye girip bağış kutularını ve elektronik eşyaları çalan iki kişi polisin titiz takibi sonucu kısa sürede yakalandı.

Sivas'ta Gültepe Mahallesi Toptancılar sitesinde bulunan dört meşhur Sivas köftesi salonu, geçtiğimiz gün kapalı oldukları saatlerde soyulmuştu. İş yerlerine giren hırsızlar bağış kutuları ve bazı elektronik eşyaları çaldı. Günün ağarması ile durumun fark edilmesi üzerine Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Masası ekipleri, hırsızların bulunması için çalışma başlatıldı. Titizlikle sürütülen çalışma sonrasında olayın fark edilmesinin ardından saatler geçmeden iki hırsız çaldıkları; 4 bin TL, Monitör, diz üstü bilgisayar ve cep telefonları ile birlikte İmranlı ilçesinde yakalandı. Gaziantep'ten hırsızlık yapmak için Sivas'a geldikleri anlaşılan İ.G. (30) ve H.P. (30) Emniyet Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından bugün adli mercilere çıkartıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı