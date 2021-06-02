Son dakika... Meşhur Kahramankazan Kavunu'na coğrafi işaret tescili

Son dakika ekonomi haberi... Kahramankazan'ın meşhur kavunu coğrafi işaret tescili aldı.

Kahramankazan'ın meşhur kavunu coğrafi işaret tescili aldı. İlçelerinin ilk coğrafi işaretli ürününe kavuştuğunu ifade eden Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sırada ilçenin kavurma ve karadutunun olduğunu söyledi.

Kahramankazan'da, ilçenin coğrafi işaret tescilli ilk ürünü kendine has tadı, aroması ve kokusuyla bilinen kavunu oldu. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un göreve geldikten sonra başlattığı girişimlerin ardından Kazan Kavunu coğrafi işaretli ürün tescili aldı. Kazan Kavunu'na coğrafi işaret tescili düzenlenen törenle verildi. Böylece ilçe, ilk coğrafi işaretli ürününe kavuşmuş oldu. Başkan Oğuz, Kahramankazan'ın ilk coğrafi işaretli ürününe kavuşmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Yoğun bir çalışma ve harcadığımız emeklerin ardından meşhur kavunumuz nihayet bu özel tescile kavuştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra sırada meşhur kavurmamız özellikle Orhaniye mahallemizde yetiştirilen meşhur karadutumuz var. Kavurmamız ve karadutumuza da coğrafi işaret tescili almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Üretim ve rekoltesini artıracağız

İlçelerin kendine has aroma ve lezzete sahip olan kavununun son yıllarda çeşitli nedenlerle üretiminde ve rekoltesinde düşüş yaşandığını anlatan Oğuz, "Geçtiğimiz yıl kavunumuzdaki üretim ev rekolte artışını sağlamak için çiftçilerimize yüzde yüz hibe destekli tohum, ilaç ve ekipman desteği sağladık. Bu desteklemeyle çiftçilerimizle birlikte 1 milyon metrekare alana kazan kavunu ektik. ve ekilen kavunların tamamını belediye olarak satın alarak, ihtiyaç sahiplerine dağıttık. İnşallah artık coğrafi işaretli de olan meşhur kavunumuzun üretim ve rekoltesini önümüzdeki yıllarda artıracağız ve hak ettiği yere gelmesini sağlayacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı