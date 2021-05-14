Mescid-i Aksa'da "Erdoğan" sloganları yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mescid-i Aksa'da "Erdoğan" sloganları yükseldi

Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze Şeridi'ne askeri destek çağrısı yaptı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze Şeridi'ne askeri destek çağrısı yaptı.

Filistinliler, Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazı sonrası, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki revakların altında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi.

Filistin ve Tevhid bayraklarının açıldığı gösteride, tekbirler ile Hamas lehine ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteride, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze'ye askeri destek çağrısı yapıldı.

Cuma hutbesinde Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa'daki olaylar ele alındı

Kudüs ve Filistin Eski Müftüsü Şeyh İkrime Sabri, okuduğu cuma hutbesinde Mescid-i Aksa'nın İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'den bu yana bu kadar saldırıya maruz kalmadığını vurguladı.

Şeyh Sabri, Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu ve "işgal devletinin" buradan elini çekmesi gerektiğini söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıya da dikkati çeken Şeyh Sabri, saldırının durdurulması gerektiğini kaydetti.

Şeyh Sabri, hutbe sonrası Gazze Şeridi ve Mescid-i Aksa için dua etti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada 20 bini aşkın Filistinlinin Mescid-i Aksa'da kılınan cuma namazına iştirak ettiği belirtildi.

Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları yükseldi
Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları yükseldi
Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları yükseldi
Mescid-i Aksa'da 'Erdoğan' sloganları yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Son dakika! Erdoğan: 'Dün Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna nasıl izin vermemişsek bugün de Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan...
Son dakika! Erdoğan: "Dün Suriye sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna nasıl izin vermemişsek bugün de Mescid-i Aksa'nın mahremiyetine uzanan...
İkili ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği Erdoğan ile Dibeybe görüşmesinde, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
İkili ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği Erdoğan ile Dibeybe görüşmesinde, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Antony Blinken Mustafa Destici
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Pınar Altuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Adem Ljajic Şenol Güneş Samet Aybaba Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mescid-i Aksa'da "Erdoğan" sloganları yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.5.2021 15:52:47. #1.14#

title