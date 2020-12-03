Son Dakika: Mesai saatleri değişti! Sanayi kuruluşlarında çalışma saatleri kaç oldu? Hangi ilde mesai saatleri değişti?
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Son Dakika: Mesai saatleri değişti! Sanayi kuruluşlarında çalışma saatleri kaç oldu? Hangi ilde mesai saatleri değişti?

03.12.2020 21:18 | Son Güncelleme: 03.12.2020 21:22
Son Dakika: Mesai saatleri değişti! Sanayi kuruluşlarında çalışma saatleri kaç oldu? Hangi ilde mesai saatleri değişti?

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre Ankara mesai saatlerinde değişiklik nasıl oldu? Ankara mesai saatleri düzenlemesi!

Küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatleri değişti. Peki, Son Dakika: Mesai saatleri değişti! Sanayi kuruluşlarında çalışma saatleri kaç oldu? Hangi ilde mesai saatleri değişti?

ANKARA MESAİ SAATLERİ!

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu açıklamasında "Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve Sanayi Kuruluşları için 16.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Mesai saatlerinin 07:00- 16:00 olarak düzenlenmesine, vardiya saatlerinin de buna göre düzenlenmesine karar verildi" ifadesi kullanıldı.

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Ankara'da daha önce sağlık ve güvenlik personeli hariç, 30.08.2020 tarihinden itibaren hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması ve 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışmaları uygun görülmüştü.

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