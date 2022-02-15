Son dakika... Merzifon'da müstakil evde çıkan yangında maddi hasar oluştu
AA, Hülya Turan - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Amasya'nın Merzifon ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hacıbalı Mahallesi'nde Burhan Mete'ye ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Merzifon Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yanan ev kullanılamaz hale geldi.
AA / Hülya Turan - Güncel