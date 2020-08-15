Son dakika... Meryemana Evi'nde "göğe yükseliş" ayini
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Son dakika... Meryemana Evi'nde "göğe yükseliş" ayini

Son dakika gündem haberi: İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'nde, "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla ayin düzenlendi.

15.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 15.08.2020 16:05

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Meryemana Evi'nde, "Meryem Ana'nın Göğe Yükseliş Günü" dolayısıyla ayin düzenlendi.

İzmir Katolik Kilisesi Başpiskoposu Lorenzo Piretto'nun yönettiği ayine Türkiye ve yurt dışından çok sayıda Hristiyan, kafileler halinde katıldı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske kullanılan ve mesafe kurallarına dikkat edilen ayinde İncil'den bölümler okundu, ilahiler söylendi, dualar edildi.

Piretto, ayinde yaptığı konuşmada, "göğe yükseliş günü" nedeniyle huzur dolduklarını, tüm dünyada barış ve huzur için dua ederek bu bayramı kutladıklarını söyledi.

Meryem Ana'nın hayatını yaşadıktan sonra ruh ve beden olarak göğe alındığını kaydeden Piretto, "İnancımıza göre Meryemana Evi, Meryem Ana'nın cennete alındığı yer. Burada olmak ve bu özel yerde bayramı huzur ve güven ortamında kutlamak bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

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Son dakika... Meryemana Evi'nde 'göğe yükseliş' ayini

Kaynak: AA

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