Son Dakika | Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi (2)
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Son Dakika | Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi (2)

10.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:01
Son Dakika | Mervenur'u neden öldürdün' sorusuna, 'Sonra gelin anlatayım' dedi (2)

Son dakika gündem haberi... CİNAYET ZANLISI AKYOL: CİNAYETİ BEN İŞLEDİM?Antalya'da Mervenur Polat cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi.

CİNAYET ZANLISI AKYOL: CİNAYETİ BEN İŞLEDİM

?Antalya'da Mervenur Polat cinayetiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, Cumhuriyet Savcısı'na ifade verdi. Cüneyt Akyol ifadesinde, cinayeti kendisinin işlediğini, diğer arkadaşlarının olayla ilgisinin olmadığını söyledi. Olay günü kız arkadaşının yanında G.H. adlı arkadaşını aradığını ifade eden Cüneyt Akyol, "G.H.'ye, Mervenur ile ilişkiye girmeyi teklif ettim. Mervenur Polat erkekliğimle ilgili ağır hakaretlerde bulunarak, 'Sen erkek değil misin?' deyince kendimden geçtim. Onu iple boğduktan sonra folyoya sardım. Ardından paket servis işi yapan arkadaşımı arayarak, babamın evine yıkanacak kirli kıyafetlerimi bırakmasını istedim. Arkadaşım, Mervenur'un cesedini alıp babamın evinin önüne bıraktı. Ben de folyoya sarılı cesedi omuzlayarak asansör dairesine götürdüm. Dairenin anahtarını da öncesinde babamdan almıştım. Cesedi oraya bıraktıktan sonra ayrıldım. Diğerlerinin bu cinayetle alakası yok. Cinayeti ben işledim" dedi.

Şüphelilerden Z.U. savcılıktan serbest kalırken, Cüneyt Akyol ile birlikte G.H., S.G., İ.H.Ş., F.T. ve A.K. tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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