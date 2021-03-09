Son dakika: Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş (2)
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Son dakika: Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş (2)

09.03.2021 14:56 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:00
Son dakika: Mervenur Polat, iple boğularak öldürülmüş (2)

Son dakika haberler: CESEDİN YERİNİ SÖYLEMİŞAntalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Mervenur Polat'ın ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik yazılı açıklama yaptı.

CESEDİN YERİNİ SÖYLEMİŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Mervenur Polat'ın ölümüne ilişkin soruşturmaya yönelik yazılı açıklama yaptı. Şüpheli C.A.'nın kayıp şahsın cesedinin yerini gösterdiğinin belirtildiği açıklamada, şöyle denildi: "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 19 Ekim 2020 tarihinden beri kayıp olan ve kendisinden haber alınmayan M.P.'nin, 7 Mart 2021 tarihinde ölü olarak bulunması haberleriyle ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Adı geçenin annesi müşteki G.P.'nin 24 Ekim 2020 tarihinde, kızının kayıp olduğunu bildirmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmaya başlanarak, teknik, fiziki takip ve dinleme sonucunda yapılan tespitler doğrultusunda, 7 Mart 2021 tarihinde gözaltına alınan şüpheli C.A.'nın kayıp şahsın cesedinin yerini gösterebileceğini belirtmesi üzerine yapılan yer gösterme işleminde, kayıp şahsa ait ceset Muratpaşa ilçesinde bulunan bir apartmanın çatı katında bulunmuş ve otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiş, buradan da kesin ölüm nedeninin tespiti için alınan organ örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderilmiştir. Söz konusu olay nedeniyle şimdiye kadar C.A.'nın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştır."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

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