Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı

12.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:04

ADANA'dan araçla yola çıkarak Mersin'e gelene kadar girdikleri market ve büfelerden tırnakçılık yöntemi ile para ve ürün çalan 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

ADANA'dan araçla yola çıkarak Mersin'e gelene kadar girdikleri market ve büfelerden tırnakçılık yöntemi ile para ve ürün çalan 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden biri gazetecilere, "Biz buraya piknik yapmaya geldik, tırnakçılık yapmaya gelmedik" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği, kentte dolaşan şüphelilerin tırnakçılık yöntemi esnafı mağdur ettiği ihbarını alınca harekete geçti. İhbarın yapıldığı büfe ve marketlerin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler ifadeler doğrultusunda araç plakasını tespit etti. Aracı merkez Yenişehir ilçesinde yakalayan ekipler,  S.E. (22) ve K.E. (21) ile Adana'dan Mersin'e birlikte geldikleri saptanan A.S. (38) ve A.E.'yi (27) gözaltına aldı. Şüphelileri üzerinde ve araçta yapılan aramada marketlerden alınan ürünler ile uyuşturucu madde çıktı.

YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİŞüphelilerin yöntemi ise şaşırttı . İşletmelere müşteri gibi giren 2 şüpheli, işletmecinin iki 50 lira yapması için masaya  100 TL bırakıyor. Şüphelilerden biri işletme sahibinin dikkatini dağıtırken diğer şüpheli tezgahta duran 100 TL'yi yeniden alıyor. Ne olduğunu anlayamayan işletme sahibi ise iki tane 50 TL'yi şüphelilere veriyor. Tırnakçılar işletme sahibinden aldıkları 50 TL ile de alışveriş yaparak işletmeden ayrılıyor.  Tırnakçıların bu yöntemle birçok market ve büfeyi mağdur ettiği ortaya çıktı.'PİKNİK YAPMAYA GELDİK'Emniyete götürülen A.S. ve A.E., serbest bırakılırken, yankesicilik, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan S.E. ve K.E.'nin ise işlemleri sürüyor. Şüphelilerden biri emniyete götürüldükleri sırada gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna "Biz buraya piknik yapmaya geldik, tırnakçılık yapmaya gelmedik. Bir daha Mersin'e gelmeyiz" diye yanıt verdi.

Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı
Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Hande Erçel Demet Akbağ Şevket Çoruh Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:03:54. #1.14#
title