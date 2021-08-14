Evde iş ve gelir vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı
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Evde iş ve gelir vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

Evde iş ve gelir vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel

MERSİN'de sosyal medya üzerinden evde iş ve gelir vaadiyle ilan yayınlayarak ağlarına düşürdükleri vatandaşlardan işe başlama teminatı adı altında para alarak dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı.

MERSİN'de sosyal medya üzerinden evde iş ve gelir vaadiyle ilan yayınlayarak ağlarına düşürdükleri vatandaşlardan işe başlama teminatı adı altında para alarak dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden evde iş ve gelir vaadiyle ilan yayınlayarak ağlarına düşürdükleri vatandaşlardan işe başlama teminatı adı altında para talep ederek dolandıran çeteye operasyon düzenledi. Mersin ve İzmir'de tespit edilen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal, banka kartları, nakit para ve tabanca ele geçirilerek, incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Evde iş ve gelir vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı
Evde iş ve gelir vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı
Evde iş ve gelir vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı
Evde iş ve gelir vaadiyle dolandırıcılığa 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın

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