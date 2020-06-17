Son dakika... Mersin Ticaret Borsası
Son dakika gelişmesine göre Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 7,45 liradan satıldı.
17.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:31
Mersin Ticaret Borsasında paketli yeşil mercimeğin kilogramı en yüksek 7,45 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük
|En yüksek
|Buğday (aşurelik)
|Kg
|2,88
|3,05
|Pirinç (paketli)
|Kg
|3,79
|7,60
|Bulgur unu
|Kg
|1,35
|1,38
|Barbunya
|Kg
|10,95
|10,95
|Yeşil mercimek (paketli)
|Kg
|6,50
|7,45
Kaynak: AA