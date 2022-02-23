Son Dakika | MERSİN POLİSİNDEN, KAÇAKÇILARA OPERASYON - Haberler
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Son Dakika | MERSİN POLİSİNDEN, KAÇAKÇILARA OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberine göre MERSİN'de bandrolsüz kaçak makaron ticareti ve sigara üretimi yapan 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 25 bin 800 kaçak makaron ve 20 bin sahte bandrola da el konuldu.

MERSİN'de bandrolsüz kaçak makaron ticareti ve sigara üretimi yapan 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 25 bin 800 kaçak makaron ve 20 bin sahte bandrola da el konuldu.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri satışı yapılmış makaronlar üzerinde bulunan bandrollerin sökülerek tekrar kullanıldığı bilgisi aldı. Ekipler, Mersin genelinde bandrolsüz kaçak makaron ticareti ve sigara üretimi yapanların tespit ve yakalanmaları yönünde çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesine harekete geçen ekipler, satışı yapılmış makaronlar üzerinde bulunan bandrollerin sökülerek tekrar kullanılması amacıyla rulolara sarılarak kullanıma hazır hale getirenlerin yakalanmasına yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 26 adet 1 kilogramlık paketlerde toplam 26 kilo bandrolsüz gümrük kaçağı sigara tütünü, 85 kilo kıyılmış tütün, 80 bin adet markasız ve bandrolsüz gümrük kaçağı makaron, 25 bin 800 adet markasız ve bandrolsüz doldurulmuş gümrük kaçağı makaron, 2 adet kompresör ve 2 adet sigara basma makinesi, 20 bin adet TAPDK bandrole el koydu.

Operasyonda O.K. ve M.Ç. yakalanarak gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'nde getirip sorgulandı. İfadeleri alınan O.K. ve M.Ç., çıkarıldıkları mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

Son Dakika | MERSİN POLİSİNDEN, KAÇAKÇILARA OPERASYON

Son Dakika | MERSİN POLİSİNDEN, KAÇAKÇILARA OPERASYON

Son Dakika | MERSİN POLİSİNDEN, KAÇAKÇILARA OPERASYON

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Sigara, Mersin, Güncel, Haberler

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