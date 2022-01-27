MERSİN (İHA) - Mersin polisi son 6 ayda 499 ruhsatsız tabanca ile 247 tüfek ele geçirdi

Mersin'de silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklanırken, araçlarında 20 ruhsatsız silah ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisinin silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına aldığı 2 kişi tutuklanırken, araçlarında 20 ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan ekiplerin son 6 ayda yaptıkları uygulamalarda ve operasyonlarda, 499 ruhsatsız tabanca ile 247 tüfek yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde silah ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir araç içerisinde silahlar bulunduğunun bilgisine ulaşan ekipler, belirlenen aracı durdurarak, arama yaptı. Dedektör köpeğinin de katıldığı aramada araç içerisinde zulalanmış 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.S. ile G.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Son 6 ayda 499 tabanca ile 247 ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerde yaptıkları uygulamalar ve operasyonlarla silah kullanan şüphelileri yakalamaya devam ediyor. Ekiplerin son 6 ayda yaptıkları çalışmada, 499 adet ruhsatsız tabanca ile 247 tüfek ele geçirildi.

Bugün sabah saatlerinde de Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motorize Yunus Timleri, eş zamanlı uygulama yaptı. İsmet İnönü Bulvarı Muğdat Camisi karşısında gerçekleştirilen uygulamada şüpheli çok sayıda araç ve kişi aranırken, bir şahısta ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli işlem yapılmak üzere emniyete götürülürken, silaha da el konuldu.

Ayrıca yakalanan silahlar ve bıçaklar Asayiş Şube Müdürlüğünde sergilendi. Değişik birçok silah olduğu görülürken, sahipleriyle ilgili adli işlem yapıldı.