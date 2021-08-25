Son dakika... Mersin merkezli iki ilde düzenlenen "torbacı" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
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Son dakika... Mersin merkezli iki ilde düzenlenen "torbacı" operasyonunda 7 şüpheli yakalandı

Son dakika... Mersin merkezli iki ilde düzenlenen 'torbacı' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Mersin ve Antalya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin ve Antalya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Mersin kent merkezi ve Tarsus ilçesi ile Antalya'nın Alanya ilçesindeki şüphelilerin adreslerine yapılan baskında 7 kişi gözaltına alındı.

Özel harekat polisleri ve narkotik dedektör köpeklerinin de destek verdiği operasyonda, şüphelilerin adreslerde, 106 gram sentetik uyuşturucu, 260 uyuşturucu hap, 50 gram esrar, 80 yeşil reçeteye tabi hap, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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