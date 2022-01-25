Son dakika! Mersin merkezli 4 ilde dolandırıcılık şüphelilerine yönelik şafak operasyonu

Bir son dakika haberine göre Mersin merkezli 4 ilde sosyal medyadan "kripto para yatırımı" ve "garantili bahis kuponu" vaadiyle nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 19 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.