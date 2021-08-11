Son dakika... Mersin merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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Son dakika... Mersin merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika... Mersin merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... MERSİN merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında görev başında, ihraç edilmiş, açığa alınmış ve emekli 14 askeri personel ile 3 askeri öğrenci gözaltına alındı.

MERSİN merkezli 12 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında görev başında, ihraç edilmiş, açığa alınmış ve emekli 14 askeri personel ile 3 askeri öğrenci gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mahrem imamlar ile büfe ve kontörlü telefonlardan ardışık arama usulü yöntemini kullanarak irtibat kurduğu öne sürülen, aralarında halihazırda görevde bulunan, açığa alınmış, ihraç edilmiş ve emekli 14 askeri personel ve 3 askeri öğrenci tespit edildi. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Mersin merkezli Ankara, Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Muğla, Sivas, Erzincan, Şırnak, Edirne, Balıkesir ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 yarbay, ihraç edilmiş 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 5 astsubay, 2 uzman çavuş, 1 emekli astsubay, 1 emekli uzman çavuş, açığa alınmış 1 uzman çavuş ve 3 askeri öğrenci gözaltına alındı. Mersin'de gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin ise işlemleri tamamlandıktan sonra Mersin'e getirileceği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan

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