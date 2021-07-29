Son Dakika | Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Edinilen son dakika gelişmesine göre Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Boğsak mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar