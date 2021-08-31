Son Dakika | Mersin'den Tunceli'deki örtü yangını söndürme çalışmalarına destek
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Son Dakika | Mersin'den Tunceli'deki örtü yangını söndürme çalışmalarına destek

Son Dakika | Mersin'den Tunceli'deki örtü yangını söndürme çalışmalarına destek
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tunceli'de devam eden örtü yangınına müdahale etmek için hazırlanan 1 itfaiye ve 1 arazöz ile 5 kişiden oluşan destek ekibi yola çıktı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tunceli'de devam eden örtü yangınına müdahale etmek için hazırlanan 1 itfaiye ve 1 arazöz ile 5 kişiden oluşan destek ekibi yola çıktı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin'de yaşanan orman yangınlarının ardından Antalya ve Muğla'daki orman yangınları ile sel yaşanan Sinop ve Kastamonu'ya desteğe giden itfaiye ekipleri, Tunceli'de devam eden örtü yangınının söndürme çalışmasına katılacak.

Belediye bünyesindeki 5 kişilik ekip, 1 itfaiye aracı ve 1 arazözden oluşan ekip Tunceli'deki çalışmalara katılmak üzere yola çıktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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