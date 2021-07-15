Son dakika... Mersin'deki yangına müdahale eden araç ve ekip sayısı artırıldı
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Son dakika... Mersin'deki yangına müdahale eden araç ve ekip sayısı artırıldı

Son dakika... Mersin'deki yangına müdahale eden araç ve ekip sayısı artırıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden araç ve ekipteki kişi sayısının artırıldığını belirterek 3 uçak, 11 helikopter, 86 arazöz, 450 personel ile söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Mersin'deki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden araç ve ekipteki kişi sayısının artırıldığını belirterek 3 uçak, 11 helikopter, 86 arazöz, 450 personel ile söndürme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, yangını söndürmek için yararlanılan araç ve personel sayısının artırıldığını ifade ederek, "Mersin yangınında 3 uçak, 11 helikopter, 86 arazöz, 450 personel ile söndürme çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Pakdemirli, daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu sabah başlayan Adana-Pozantı ve Sarıçam, Antalya-Kaş, Mersin-Gülnar'daki orman yangınlarına toplam 3 uçak, 16 helikopter, 41 arazöz ile müdahale edildiğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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