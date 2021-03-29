Son Dakika | Mersin'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden biri tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Silifke ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan biri tutuklandı, 2'si adli kontrolle olmak üzere 4'ü serbest bırakıldı.