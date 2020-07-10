Son dakika... Mersin'deki sahte bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı
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Son dakika... Mersin'deki sahte bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı

Son dakika haberi... Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen 'sahte bahis' operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı.

Son dakika... Mersin'deki sahte bahis operasyonunda 8 kişi tutuklandı
10.07.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:19

Mersin merkezli 4 ilde düzenlenen 'sahte bahis' operasyonda, kazanılmış görünümlü sahte 'iddaa' kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşayan G.K. isimli vatandaş, sosyal medya üzerinden kendisiyle irtibata geçen bir kişi tarafından kazanılmış görünümlü sahte iddaa kuponu yöntemiyle 175 bin lira dolandırıldığını belirterek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli ile ilişkisi bulunan kişilerin sosyal medya hesaplarını takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren teknik takip ve incelemede şüphelilerin, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya araçlarını kullanmak suretiyle kazanma garantili yasal iddaa kuponu yaptıklarına dair ilan verdikleri, ardından özel mesajla iletişim kurdukları vatandaşlardan photoshop programı ile kazanmış gibi hazırladıkları sahte kuponlar üzerinden paranın vergisi adı altında para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi.

Ülke genelinde çok sayıda kişinin bu şekilde dolandırıldığını tespit eden polis, elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin merkezli Gaziantep, Bitlis ve Çanakkale'de şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, suç örgütünün müşteri temsilcisi rolünde olan 2 kadınla birlikte 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, sahte iddaa kuponları ve bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklanırken, ikisi adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. Suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen ve yurt dışında bulunduğu belirlenen B.İ.'nin aralarında bulunduğu 6 şüphelinin ise arandığı bildirildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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