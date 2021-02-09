Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
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Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

09.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 09.02.2021 11:16
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Son dakika gündem haberi... MERSİN'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan ve 5 saatlik müdahaleyle söndürülen yangının neden olduğu zarar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı.

MERSİN'de narenciye paketleme fabrikasında çıkan ve 5 saatlik müdahaleyle söndürülen yangının neden olduğu zarar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri, büyük bir bölümü hasar gören fabrikada soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Merkez Akdeniz ilçesi Huzurkent Mahallesi Bağlarbaşı mevkisinde, dün saat 22.00 sıralarında 200 kişinin çalıştığı narenciye paketleme fabrikasından alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 15 ekip, söndürme araçları ve tankerlerle fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere müdahale etti. Bölgede korkuya neden olan yangın için çevre illerden de takviye ekipler sevk edildi. Ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın, fabrikada büyük çaplı zarara neden oldu. Yangın sırasında fabrikada çalışanların olmadığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri, soğutma çalışmasını sürdürürken, fabrikadaki zarar da günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı.

Soğutma çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalara başlanacağı bildirildi.


Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Son dakika: Mersin'deki fabrika yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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