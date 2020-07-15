Son Dakika | Mersin'de yasa dışı bahise 9 gözaltı Bir son dakika haberine göre Mersin'de yasa dışı bahise 9 gözaltıMERSİN'de yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde etmeye çalışanlara yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahise 9 gözaltı

MERSİN'de yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde etmeye çalışanlara yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde edildiği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçerek araştırma yapan ekipler, Erdemli ve Mezitli ilçelerinde yasa dışı bahis oynatan şahısların olduğunu belirledi. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı. Yapılan araştırma ve takip sonucunda yasadışı bahis oynatan 9 şüpheli tespit edildi. Tespit edilen şüphelileri yakalamak, suç delillerini ele geçirmek amacıyla şüphelilere yönelik olarak 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 12 cep telefonu, 10 sim kart, 2 flash bellek, 1 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca fişeği, 1 ruhsatsız av tüfeği, 28 av tüfeği fişeği, 2 tablet, 4 senet, 1 CD, 2 yasadışı müsabakaların yazıldığı not, 1 yasadışı bahis notlarının alındığı ajanda, 2 bahis kuponu, 5 banka dekontu ve 3500 TL suç geliri olan nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 9 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, aynı operasyonda yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 18 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası verilmek üzere Erdemli Kaymakamlığı'na bildirim yapıldı.

Kaynak: DHA