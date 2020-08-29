Son dakika... Mersin'de vinçli araçta çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde vinçli araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
29.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 29.08.2020 17:36
Mersin'in Tarsus ilçesinde vinçli araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Sabri Oğuz yönetimindeki 72 DS 893 plakalı vinçli araç, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunda seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücüsü aracı yol kenarından durdurdu.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle hasar oluştu.
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Kaynak: AA