Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan firari zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Mersin'in Mezitli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan şüpheli tutuklandı.