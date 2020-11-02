Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan firari zanlı tutuklandı
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Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan firari zanlı tutuklandı

02.11.2020 13:11 | Son Güncelleme: 02.11.2020 13:14
Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan firari zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: Mersin'in Mezitli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan şüpheli tutuklandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıkan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen F.V'nin adresini belirledi.

Eve operasyon düzenleyen ekipler F.V'yi yakaladı.

Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu satışından ele edildiği değerlendirilen 590 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunda hakkında kesinleşmiş 1 yıl hapis cezası bulunduğu ve firari olduğu tespit edilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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