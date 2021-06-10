Son dakika... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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Son dakika... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Silifke, Erdemli, Tarsus, Mezitli ve Anamur ilçelerinde Hint keneviri yetiştirdikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, 5 ilçede düzenlediği operasyonda 8 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların adreslerinde bir miktar uyuşturucu, Hint keneviri ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Son dakika... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Son dakika... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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