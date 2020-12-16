Son Dakika | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik uygulama yaptı.

Yenice Mahallesi'nde bir otomobili durduran ekipler, araç ve içerisindeki 3 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 10 gram esrar buldu.

Zanlılara uyuşturucu madde kullanımından adli işlem uygulanırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 540 lira ceza kesildi.

Öte yandan Atalar Mahallesi'nde de ayrı bir otomobil içerisinde ruhsatsız av tüfeği ile 2 gram esrar ele geçirildi.

İki olayda yakalanan 4 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt