Son Dakika | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı
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Son Dakika | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

16.12.2020 13:43 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:46
Son Dakika | Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik uygulama yaptı.

Yenice Mahallesi'nde bir otomobili durduran ekipler, araç ve içerisindeki 3 şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada 10 gram esrar buldu.

Zanlılara uyuşturucu madde kullanımından adli işlem uygulanırken, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 9 bin 540 lira ceza kesildi.

Öte yandan Atalar Mahallesi'nde de ayrı bir otomobil içerisinde ruhsatsız av tüfeği ile 2 gram esrar ele geçirildi.

İki olayda yakalanan 4 kişi, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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