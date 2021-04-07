Son dakika! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Son dakika haberleri... Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındıSilifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Silifke merkez ve Kızkalesi'nde bir araç ve ikamette yaptığı çalışmada 50 gram metamfetamin maddesi,...