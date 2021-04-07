Son dakika! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
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Son dakika! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika! Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı

Son dakika haberleri... Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındıSilifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Silifke merkez ve Kızkalesi'nde bir araç ve ikamette yaptığı çalışmada 50 gram metamfetamin maddesi,...

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Silifke merkez ve Kızkalesi'nde bir araç ve ikamette yaptığı çalışmada 50 gram metamfetamin maddesi, 92 gram bonzai, satışa hazır 20 fiş metamfetamin maddesi, satıştan elde edilen 500 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili A.Y., F.B., A.K. ve A.B.İ. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

4 şüphelinin sorgusu sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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