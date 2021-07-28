Son dakika... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika... Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Silifke ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 57 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ve Yenişehir ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 57 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ve Yenişehir ilçelerinde uyuşturucu şüphelilerini yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

İki adrese düzenlenen operasyonda 57 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

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