Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 adrese düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1 kişi tutuklanırken, adreslerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik 2 adrese düzenlediği operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1 kişi tutuklanırken, adreslerinde çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yaptığı araştırmalarda Erdemli Akpınar Mahallesi ile Tarsus Konaklar Mahallesi'nde 2 şahsın uyuşturucu imal ve satışı yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 2 kişiyi gözaltına alırken, adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 500 gram kurumaya bırakılmış kenevir, 40 gram kenevir tohumu, bir kilo 175 gram kubar esrar, 2 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 76 adet tabanca fişeği ile 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanırken, diğer şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

Son dakika: Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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