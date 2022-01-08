MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

MERSİN (DHA) - Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok miktarda esrar, metamfetamin, eroin ve hint keneviri maddesi ile tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi.

BUZDOLABINDAN TÜFEK ÇIKTI

Ekiplerin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürerken, arama yapılan bir evin buzdolabında tüfek ele geçirildi.