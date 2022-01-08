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MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (DHA) - Mersin'de 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen hava destekli şafak operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok miktarda esrar, metamfetamin, eroin ve hint keneviri maddesi ile tabanca, tüfek ve fişek ele geçirildi.

BUZDOLABINDAN TÜFEK ÇIKTI

Ekiplerin şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürerken, arama yapılan bir evin buzdolabında tüfek ele geçirildi.

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU

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