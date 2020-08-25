Son dakika... Mersin'de trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberleri: Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
25.08.2020 20:21 | Son Güncelleme: 25.08.2020 20:24
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 33 AP 720 ile 33 D 7834 plakalı otomobiller, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Tarsus Batı gişeleri çıkışında çarpıştı.
Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 33 AP 720 plakalı otomobilde sıkışan Zeynep Batmaz, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Yaralılar ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA