Son dakika... Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı
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Son dakika... Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Son dakika... Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı
19.08.2020 08:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:02

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan Kaya idaresindeki 33 AEE 396 plakalı otomobil, Yeşilyol Hilmi Seçkin Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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