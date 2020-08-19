Son dakika... Mersin'de trafik kazası: 1 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
19.08.2020 08:43 | Son Güncelleme: 19.08.2020 10:02
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serkan Kaya idaresindeki 33 AEE 396 plakalı otomobil, Yeşilyol Hilmi Seçkin Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada, araç içinde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA