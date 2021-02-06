Son dakika! Mersin'de tıra gizlenmiş 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika! Mersin'de tıra gizlenmiş 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

06.02.2021 10:07 | Son Güncelleme: 06.02.2021 10:10
Son dakika! Mersin'de tıra gizlenmiş 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

Son dakika haberleri: Mersin'de, polis ekiplerinin durdurduğu tırda 45 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı.

Mersin'de, polis ekiplerinin durdurduğu tırda 45 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir tırı havadan ve karadan takibe aldı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan tırda, narkotik köpeğinin de tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapıldı.

Ekipler, sürücünün yatak kısmının altındaki bölmeye gizlenmiş 47 paket halinde toplam 45 kilo 500 gram eroin buldu.

Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Mustafa Destici Mehmet Ali Çelebi
Magazin Hadise Ali Sunal Barış Manço Didem Kınalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Gazete Mersin Mahkeme Evlilik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Mersin'de tıra gizlenmiş 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.2.2021 10:10:32. #1.14#
title