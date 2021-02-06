Son dakika! Mersin'de tıra gizlenmiş 45 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Son dakika haberleri: Mersin'de, polis ekiplerinin durdurduğu tırda 45 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı.
Mersin'de, polis ekiplerinin durdurduğu tırda 45 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu, sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir tırı havadan ve karadan takibe aldı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulan tırda, narkotik köpeğinin de tepki vermesi üzerine detaylı inceleme yapıldı.
Ekipler, sürücünün yatak kısmının altındaki bölmeye gizlenmiş 47 paket halinde toplam 45 kilo 500 gram eroin buldu.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar