Son Dakika | Mersin'de tır ve kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Son Dakika | Mersin'de tır ve kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son Dakika | Mersin'de tır ve kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken önce tır ardından da kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken önce tır ardından da kamyonetin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi D-400 karayolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Faruk Batar'a (27) önce Mersin'den Adana istikametine doğru giden Ş.K'nin kullandığı 06 BMJ 874 plakalı tır, yola savrulmasının ardından aynı yönden giden F.İ. yönetimindeki 33 AAJ 318 plakalı kamyonet çarptı.

Kazada, Batar, olay yerinde yaşamını yitirirken, araç sürücüleri Ş.K. ile F.İ. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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