Son dakika: Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandasına 11 gözaltı
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Son dakika: Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandasına 11 gözaltı

16.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 16.02.2021 16:10
Son dakika: Mersin'de terör örgütü PKK/KCK propagandasına 11 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ileri sürülen 11 kişinin kimlik bilgilerine ulaşıldı.

Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

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